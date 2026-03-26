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Quem é o ex-metalúrgico de Sobral que virou fenômeno do humor nas redes sociais

Com o sonho de ser metalurgico, Vitor Nascimento nem imaginava se tornar influenciador ou trabalhar com a internet

Escrito por
Gabriel Bezerra* gabriel.bezerra@svm.com.br
Zoeira

Segundo o dicionário, os sonhos são uma sequência de ideias soltas e incoerentes às quais o espírito se entrega. Para Vitor Nascimento, conhecido como Vitinho Ceará, acreditar em ideias soltas foi necessário para ter coragem e começar a trabalhar com internet. Acumulando mais de 2 milhões de seguidores, somando as duas principais redes sociais do influenciador (Instagram e TikTok), ele é destaque quando o assunto é humor ao interagir com cearenses.

Os vídeos que Vitor faz mostram convesas mais descontraídas, com temas variados como "minha infância no interior" e "a paz do carnaval". O objetivo é fazer perguntas para tentar extrair o que o cearense tem de melhor: o humor. Assim, o influenciador faz sucesso e já atingiu mais de 14 milhões de visualizações em um único vídeo.

Nascido em Fortaleza, mas destinado a viver em Sobral desde os 3 anos, Vitor cresceu e ganhou maturidade na cidade da região Norte. Formou-se metalúrgico e comediante no município que se tornaria o cenário principal do personagem Vitinho Ceará, atual fenômeno no Estado.

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"Eu comecei na internet bem por acaso, Não era o que eu queria. Na verdade, eu queria trabalhar com metalurgia."
Vitor Alves
Influenciador digital

Mas o que levaria alguém que sonha com a metalurgia a trabalhar com redes sociais? Bom, a resposta é bem simples: os amigos.

Instigado por amigos e colegas de trabalho, por sempre ter um tom de gaiatice e saber "frescar" com tudo, ele foi em busca dessa nova aventura. "Quando o cara escuta [os amigos], ele acredita nessa ideia das pessoas, né?".

Apoio da família

Deixar um trabalho fixo para fazer algo que depende exclusivamente da criatividade e da aceitação do público foi, para o influenciador, "um tiro no escuro" que o deixou perdido inicialmente. Além disso, não havia vantagens financeiras.

"Tanto é que eu passei quase dois anos ganhando quase nada. Ganhando muito menos do que eu ganhava sendo metalúrgico", contou.
Vitor Alves
Influenciador digital

Vitinho conta que pensou em desistir "muitas vezes", mas graças à esposa, que esteve presente desde o começo fazendo roteiros e oferecendo suporte, a ideia nunca se tornou realidade.

Na família, o comediante encontrou amparo quando, mesmo ao bater 600 mil seguidores, enfrentou uma crise no processo criativo dos vídeos, momento em que voltou a pensar em desistir.

 Passei uns dois meses mal mesmo. Pensando: 'Meu Deus, acho que eu vou desistir, eu vou parar'.
Vitinho Ceará
Influenciador

Mas Vitinho resgatou a criatividade, que nunca tinha sumido, apenas dado uma pausa. Ao retornar, encontrou o que seria o "novo diamante da temporada": Livinha da Serra, de 9 anos. Prima de Vitor, ela virou a parceira do influenciador em muitas das produções, como "It: o Coiso" e "Se tivesse bruxas no Ceará". Lívia fez Vitor perceber que podia encontrar incentivo para a criatividade que precisava dentro da própria família. 

"Minha família sempre me ajudou. Desde o início. Mesmo que eles não entendessem o que eu estava fazendo, eles sempre gostaram de participar dos vídeos", disse ele, orgulhoso.
Vitor Nascimento
Influenciador digital

Estagiário sob supervisão da editora Aline Conde*

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Zoeira

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