Quem é o ex-metalúrgico de Sobral que virou fenômeno do humor nas redes sociais
Com o sonho de ser metalurgico, Vitor Nascimento nem imaginava se tornar influenciador ou trabalhar com a internet
Segundo o dicionário, os sonhos são uma sequência de ideias soltas e incoerentes às quais o espírito se entrega. Para Vitor Nascimento, conhecido como Vitinho Ceará, acreditar em ideias soltas foi necessário para ter coragem e começar a trabalhar com internet. Acumulando mais de 2 milhões de seguidores, somando as duas principais redes sociais do influenciador (Instagram e TikTok), ele é destaque quando o assunto é humor ao interagir com cearenses.
Os vídeos que Vitor faz mostram convesas mais descontraídas, com temas variados como "minha infância no interior" e "a paz do carnaval". O objetivo é fazer perguntas para tentar extrair o que o cearense tem de melhor: o humor. Assim, o influenciador faz sucesso e já atingiu mais de 14 milhões de visualizações em um único vídeo.
Nascido em Fortaleza, mas destinado a viver em Sobral desde os 3 anos, Vitor cresceu e ganhou maturidade na cidade da região Norte. Formou-se metalúrgico e comediante no município que se tornaria o cenário principal do personagem Vitinho Ceará, atual fenômeno no Estado.
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Foi em Sobral que iniciaram as primeiras entrevistas em ruas e pontos turísticos, como o Arco e o cartão-postal da cidade.
"Eu comecei na internet bem por acaso, Não era o que eu queria. Na verdade, eu queria trabalhar com metalurgia."
Mas o que levaria alguém que sonha com a metalurgia a trabalhar com redes sociais? Bom, a resposta é bem simples: os amigos.
Instigado por amigos e colegas de trabalho, por sempre ter um tom de gaiatice e saber "frescar" com tudo, ele foi em busca dessa nova aventura. "Quando o cara escuta [os amigos], ele acredita nessa ideia das pessoas, né?".
Apoio da família
Deixar um trabalho fixo para fazer algo que depende exclusivamente da criatividade e da aceitação do público foi, para o influenciador, "um tiro no escuro" que o deixou perdido inicialmente. Além disso, não havia vantagens financeiras.
"Tanto é que eu passei quase dois anos ganhando quase nada. Ganhando muito menos do que eu ganhava sendo metalúrgico", contou.
Vitinho conta que pensou em desistir "muitas vezes", mas graças à esposa, que esteve presente desde o começo fazendo roteiros e oferecendo suporte, a ideia nunca se tornou realidade.
Na família, o comediante encontrou amparo quando, mesmo ao bater 600 mil seguidores, enfrentou uma crise no processo criativo dos vídeos, momento em que voltou a pensar em desistir.
Passei uns dois meses mal mesmo. Pensando: 'Meu Deus, acho que eu vou desistir, eu vou parar'.
Mas Vitinho resgatou a criatividade, que nunca tinha sumido, apenas dado uma pausa. Ao retornar, encontrou o que seria o "novo diamante da temporada": Livinha da Serra, de 9 anos. Prima de Vitor, ela virou a parceira do influenciador em muitas das produções, como "It: o Coiso" e "Se tivesse bruxas no Ceará". Lívia fez Vitor perceber que podia encontrar incentivo para a criatividade que precisava dentro da própria família.
"Minha família sempre me ajudou. Desde o início. Mesmo que eles não entendessem o que eu estava fazendo, eles sempre gostaram de participar dos vídeos", disse ele, orgulhoso.
Estagiário sob supervisão da editora Aline Conde*