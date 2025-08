Park Bo-gum anuncia fan meeting em São Paulo em 2025 com turnê 'Be With You'

O ator e cantor sul-coreano Park Bo-gum confirmou sua aguardada visita ao Brasil em 2025. Ele trará ao país a turnê “PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]”, com um fan meeting marcado para o dia 21 de setembro, no Vibra SP, em São Paulo.

A passagem de Bo-gum pela América Latina inclui quatro cidades: Monterrey, Cidade do México, São Paulo e Santiago, onde ele se apresenta no dia 24 de setembro. Esta será a primeira vez que o artista realiza um fan meeting em solo brasileiro, gerando grande expectativa entre os fãs.

Nascido em 16 de junho de 1993, Park Bo-gum é um dos nomes mais populares da Coreia do Sul, conhecido por sua versatilidade como ator, cantor e apresentador. Seu carisma e postura gentil lhe renderam apelidos como “Príncipe da Nação” e “Namorado da Nação”.

Início da carreira

Ele iniciou sua carreira artística em 2011, mas o reconhecimento internacional veio com o papel de Choi Taek no aclamado k-drama Reply 1988.

Na sequência, encantou o público ao interpretar o Príncipe Lee Yeong no drama de época "Amor ao Luar", e emocionou ao lado de Song Hye-kyo em "Encontre", como o jovem sonhador Kim Jin-hyuk. Em "Record of Youth", disponível na Netflix com o título "Passarela dos Sonhos", ele viveu Sa Hye-jun, um modelo determinado a se tornar ator, enfrentando os dilemas da fama.

Seu trabalho mais recente, o drama "Se a Vida Te Der Tangerinas", ambientado na ilha de Jeju nos anos 1950, mostra uma faceta ainda mais madura do artista. Na história, Bo-gum interpreta Gwan-sik, um homem leal e apaixonado por Ae-sun, vivida pela cantora e atriz IU.