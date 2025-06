Morre dublador Anísio Mello Júnior, famosa voz da abertura de 'Dragon Ball' no Brasil

O músico Anísio Mello Júnior morreu, na última sexta-feira (27), em São Paulo, aos 60 anos. Ele era famoso no Brasil por dublar as aberturas originais de "Dragon Ball" e "Dragon Ball Z”.

O anúncio da morte foi feito nesse domingo (29), em um post no Instagram, pelo amigo Diogo Miyahara, com quem Anísio faria um show na cidade de Registro, no interior de São Paulo, em um festival de animes.

Diogo escreveu nas redes sociais que o amigo "deu um susto" aos mais próximos, na última semana. Eles estavam em evento em Jundiaí (SP) quando Anísio passou mal. "Seguimos para um ambulatório no próprio evento. Voltamos juntos pra São Paulo e fez exames e estava em repouso para estar zerado para mais um show junto comigo... tínhamos planos e novas ideias musicais. Por que a vida nos trouxe essa tristeza?", lamentou o parceiro.

Além de dublador, Anísio atuava como baixista, produtor musical, compositor e escritor. A causa do falecimento não foi divulgada.

No X, antigo Twitter, os fãs do músico deixaram mensagens de carinho. “Obrigado por tudo, Anísio Mello Júnior”, escreveu uma pessoa. “Além de muito talentoso e com sua voz marcante, sempre foi uma ótima pessoa e muito atencioso”, disse outra pessoa.