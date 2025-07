Médico se declara culpado por morte do ator Mattew Perry

O médico Salvador Plasencia, acusado pela morte do ator Matthew Perry, se declarou culpado do crime nesta quarta-feira (23). Ele é réu em quatro acusações pela distribuição da droga cetamina, de uso controlado.

Plasencia fez a confissão no Tribunal Distrital de Los Angeles, nos Estados Unidos, e é um dos cinco indiciados pela morte do ator, que faleceu em 2023. O profissional iria a julgamento em agosto e poderia pegar até 40 anos de prisão.

Mesmo tendo se declarado inocente, ele chegou a um acordo com os promotores do caso, retirando três acusações adicionais contra ele, como distribuição de cetamina e duas por falsificação de registros em troca da declaração de culpa.

Os advogados de Plasencia declararam, após o anúncio do acordo, que o médico "não estava tratando Matthew Perry no momento de sua morte e a cetamina que causou a morte do Sr. Perry não foi fornecida pelo Dr. Plasencia".

Em outubro do ano passado, o médico Mark Chavez, também réu no processo, se declarou culpado no caso. Ele confessou ter conspirado para distribuir cetamina a Perry semanas antes do ator ser encontrado na jacuzzi de sua casa, em Los Angeles.

A única ré que ainda não chegou a um acordo com o Ministério Público dos EUA é Jasveen Sangha, conhecida como “Rainha da Cetamina”, e que os promotores alegam ser uma traficante de drogas que vendeu a dose letal ao intérprete, segundo informações da ABC News.

Ela se declarou inocente, e o julgamento está marcado para começar no próximo mês.

A morte de Matthew Perry

Matthew Perry faleceu aos 54 anos, tendo sido encontrado morto na banheira de casa, na cidade de Los Angeles. A investigação criminal teve início logo depois, com a autópsia apontando níveis elevados de cetamina no organismo do ator. A sua luta contra a dependência química era conhecida.

Segundo a promotoria, o médico Salvador Plasencia teria comprado a droga do outro doutor, Mark Chavez, e a vendia a Perry por um alto valor. Já a “Rainha da Cetamina”, Jasveen Sangha, fornecia drogas a clientes de alto padrão e celebridades, entre elas, Matthew.