Mariana Belém relembra apoio de Preta Gil no luto após morte de irmão: 'Jamais esqueci'

Mariana Belém, filha de Fafá de Belém com Raul Mascarenhas, lamentou a morte de Preta Gil, aos 50 anos, nesse domingo (20). Em homenagem no Instagram, ela relembrou a ajuda que recebeu da artista quando o irmão, Rafael Mascarenhas, faleceu atropelado enquanto andava de skate em um túnel no Rio de Janeiro.

Assim como Mariana, Preta perdeu um irmão, Pedro Gil, aos 19 anos, em um acidente de carro nos anos 1990.

"20 de julho. Quinze anos atrás meu irmão partia e hoje quem parte é uma das pessoas que mais me acolheu sem me conhecer tão bem, a Preta. E por quê? Porque ela também perdeu um irmão jovem como o meu e me acolheu na mesma dor. Eu sempre falei da minha gratidão a ela por isso. Eu jamais esqueci o quanto ela foi importante no meu luto", escreveu.

A apresentadora ainda lamentou a morte precoce de Preta, que tratava um câncer desde 2023.

“E ela parte, precoce demais, no mesmo dia que ele. Tenho certeza de que o Rafa vai te receber com o mesmo amor e acolhimento com o qual você cuidou de mim no luto. Obrigada por tudo. Te amo".

Rafael Mascarenhas era filho da apresentadora Cissa Guimarães e irmão de Mariana por parte de pai. Ele morreu atropelado no dia 20 de julho de 2010, quando andava de skate no Túnel Acústico, que hoje leva seu nome, na Gávea, no Rio de Janeiro.