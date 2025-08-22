Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mãe de Sheron Menezzes desabafa sobre últimos momentos do filho: 'era um milagre andante'

Veralinda compartilhou relato emocionante após a morte de Draiton, de 36 anos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:34)
Zoeira
A atriz Sheron Menezzes e o irmão Draiton
Legenda: A atriz Sheron Menezzes e o irmão Draiton
Foto: Reprodução/Instagram

De luto, Sheron Menezzes tem contado com o apoio de amigos e fãs após a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, aos 36 anos, no último dia 16. A atriz informou nesta sexta-feira (22) os detalhes da missa de sétimo dia, realizada em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Quem também se pronunciou foi a mãe dela, Veralinda, que publicou um desabafo emocionante sobre os últimos instantes do filho, lembrando sua trajetória marcada por superações

Em sua mensagem, Veralinda descreveu o momento em que o coração de Draiton parou: “Parada cardíaca de 22 minutos e sobreviver? Para o meu filho Draiton, driblar a morte era seu esporte favorito, para meu desespero e muita dor. Eu estava lhe fazendo um carinho no rosto, tentando acalmar os seus gemidos de dor. Quando a minha mão desceu para o seu peito e percebi o silêncio de seu coração eu gritei, gritei muito te chamando de volta pra mim, e o quarto se encheu de médicos numa dedicação incansável. Era uma equipe de mais de 20 profissionais envolvidos… Quando um médico gritou: pulso, bolsa de sangue, eu percebi que ele tinha voltado e quase desfaleci”.

Veja também

teaser image
Zoeira

Encha seu Kindle 2025: Amazon oferece eBooks grátis e com descontos de até 95%; veja como aproveitar

teaser image
Zoeira

Sandrão, que teve romances com Suzane von Richthofen, será retrada na série 'Tremembé'; saiba quem é

Segundo a mãe, aquela não havia sido a primeira vez que o filho surpreendeu ao vencer a morte. “Voltou como havia voltado de um coma de um choque séptico 15 dias antes… Como havia voltado 8 anos atrás da septicemia… Meu filho era um milagre andante. Enfrentava a morte e ria dela! Dizia que quando morresse deveria ser estudado pela Nasa”, relatou.

Veralinda também recordou alertas médicos ignorados por Draiton ao longo da vida. “Debochou da morte quando um renomado cardiologista lhe falou em 2019 que se não se tratasse teria apenas um ano e meio de vida... Não se tratou. Riu quando a médica lhe recomendou jamais colocar uma gota de álcool na boca: bebeu todas”.  

Ela contou ainda que, desde pequeno, o filho já desafiava as probabilidades: “A primeira superação foi quando aos 7 dias de vida ele revirou os olhos no meu colo e tive a impressão de que iria partir. Ali entendi que tinha em meus braços um espírito fujão. Por isso, ainda espero que seja só mais um susto, e que a qualquer hora ele volte pra mim”.

Enquanto a família tenta lidar com a dor, Sheron fez questão de agradecer publicamente pelo apoio que tem recebido. “Queria agradecer todas as mensagens que recebi... Foi muito importante e esse carinho chegou até aqui, no meu coração”, declarou a atriz, que não revelou a causa da morte de Draiton. 

Assuntos Relacionados
Preta Gil em foto sorrindo nos bastidores de uma gravação
Zoeira

Preta Gil será homenageada em novela da Globo; veja como será o episódio

A diretora artística Amora Mautner, amiga de infância da cantora, decidiu reverenciar a memória da artista em cenas especiais da novela das seis

Redação
Há 2 minutos
Suzane chegou a oficializar a união com Sandrão na prisão
Zoeira

Sandrão, que teve romances com Suzane von Richthofen, será retrada na série 'Tremembé'; saiba quem é

Nova produção do Prime Vídeo ainda não tem data de estreia

Redação
Há 48 minutos
A atriz Sheron Menezzes e o irmão Draiton
Zoeira

Mãe de Sheron Menezzes desabafa sobre últimos momentos do filho: 'era um milagre andante'

Veralinda compartilhou relato emocionante após a morte de Draiton, de 36 anos

Redação
Há 1 hora
Cena do filme Miss Simpatia 2
Zoeira

TV Globo exibe Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8 traz Sandra Bullock como protagonista

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Imagem mostra mulher segurando kindle, ilustrando encha seu kinlde 2025 promovida por Amazon com descontos e ebooks grátis
Zoeira

Encha seu Kindle 2025: Amazon oferece eBooks grátis e com descontos de até 95%; veja como aproveitar

Evento acontece somente nesta sexta-feira (22)

Carol Melo
22 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de David Luiz e Karol Calvacante
Zoeira

David Luiz, ex-Fortaleza, teria traído noiva com cearense

O ex-zagueiro do Fortaleza Esporte Clube teria até proposto "trisal" e dito que estava "em crise no casamento"

Matheus Facundo
22 de Agosto de 2025
Paolla Carosella participou do programa De Frente com Blogueirinha
Zoeira

Blogueirinha se pronuncia após exclusão de vídeos com Paola Carosella e unfollow nas redes sociais

Chef conversou com a apresentadora na última segunda (18), mas repercussão, apontam internautas, parece não ter sido positiva

Redação
22 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Mascarado demonstra para Tibério que Cininha gosta dele.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Zoeira

Conheça a falsa advogada cearense que virou piada nas redes sociais por currículo gigante

Falsa advogada cearense que virou piada nas redes sociais foi presa essa semana em Mossoró (RN)

Redes sociais repercutiu cenas de João Liberato e Cariúcha juntos
Zoeira

Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa de João Silva; veja imagens

Eles até dançaram juntos em evento

Redação
22 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025