Mãe de Sheron Menezzes desabafa sobre últimos momentos do filho: 'era um milagre andante'

De luto, Sheron Menezzes tem contado com o apoio de amigos e fãs após a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, aos 36 anos, no último dia 16. A atriz informou nesta sexta-feira (22) os detalhes da missa de sétimo dia, realizada em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Quem também se pronunciou foi a mãe dela, Veralinda, que publicou um desabafo emocionante sobre os últimos instantes do filho, lembrando sua trajetória marcada por superações.

Em sua mensagem, Veralinda descreveu o momento em que o coração de Draiton parou: “Parada cardíaca de 22 minutos e sobreviver? Para o meu filho Draiton, driblar a morte era seu esporte favorito, para meu desespero e muita dor. Eu estava lhe fazendo um carinho no rosto, tentando acalmar os seus gemidos de dor. Quando a minha mão desceu para o seu peito e percebi o silêncio de seu coração eu gritei, gritei muito te chamando de volta pra mim, e o quarto se encheu de médicos numa dedicação incansável. Era uma equipe de mais de 20 profissionais envolvidos… Quando um médico gritou: pulso, bolsa de sangue, eu percebi que ele tinha voltado e quase desfaleci”.

Segundo a mãe, aquela não havia sido a primeira vez que o filho surpreendeu ao vencer a morte. “Voltou como havia voltado de um coma de um choque séptico 15 dias antes… Como havia voltado 8 anos atrás da septicemia… Meu filho era um milagre andante. Enfrentava a morte e ria dela! Dizia que quando morresse deveria ser estudado pela Nasa”, relatou.

Veralinda também recordou alertas médicos ignorados por Draiton ao longo da vida. “Debochou da morte quando um renomado cardiologista lhe falou em 2019 que se não se tratasse teria apenas um ano e meio de vida... Não se tratou. Riu quando a médica lhe recomendou jamais colocar uma gota de álcool na boca: bebeu todas”.

Ela contou ainda que, desde pequeno, o filho já desafiava as probabilidades: “A primeira superação foi quando aos 7 dias de vida ele revirou os olhos no meu colo e tive a impressão de que iria partir. Ali entendi que tinha em meus braços um espírito fujão. Por isso, ainda espero que seja só mais um susto, e que a qualquer hora ele volte pra mim”.

Enquanto a família tenta lidar com a dor, Sheron fez questão de agradecer publicamente pelo apoio que tem recebido. “Queria agradecer todas as mensagens que recebi... Foi muito importante e esse carinho chegou até aqui, no meu coração”, declarou a atriz, que não revelou a causa da morte de Draiton.