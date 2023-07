Letícia Cazarré comemora avanço da filha caçula: ‘não precisa mais do oxigênio’

A jornalista Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, comemorou nesta segunda-feira (17) mais um avanço da filha caçula do casal, Maria Guilhermina, que nasceu com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração. A bebê não precisará mais do oxigênio externo para respirar.

"Ela já não precisa mais do oxigênio, mas ainda precisa do respirador, porque ajuda a expandir a caixa torácica. Mas aí, temos maior liberdade para vir para o jardim e ela se alimentar aqui”, contou Letícia nos Stories.

Maria Guilhermina nasceu em junho do ano passado, e chegou a passar sete meses internada na UTI. Na época, Letícia se mudou para São Paulo para acompanhar o tratamento da filha. A bebê recebeu alta em janeiro deste ano, quando voltou para a casa da família, no Rio de Janeiro, onde continua os cuidados com a saúde.

Leticia e Juliano ainda são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.