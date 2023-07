Repórter do ‘Mais Você’ provoca climão durante entrevista com Gloria Pires

O jornalista Ivo Madoglio, repórter do “Mais Você”, de Ana Maria Braga, provou uma situação desconfortável ao fazer uma entrada ao vivo, nesta segunda-feira (17), no programa.

O repórter foi visitar o estúdio da novela “Terra e Paixão” e, assim que chegou ao local, foi avisado pela produção que uma cena estava sendo gravada, por isso ele acabou indo para outro ambiente.

Ivo entrevistou Tony Ramos, Agatha Moreira e em seguida foi ao encontro de Gloria Pires e Cauã Reymond, que estavam em um intervalo de cena. No entanto, Gloria acabou chamando atenção do repórter e do cinegrafista que o acompanhava: “não acabamos ainda. Uma cena importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente. Porque a gente não tem botão. Tem que ficar concentrado”, disse ela.

Do estúdio do “Mais Você”, Ana Maria concordou com a atriz e chamou o intervalo comercial. “Vem para cá, Ivo. Deixa eles aí. Vou fazer um intervalinho comercial”, disse a apresentadora.

Amigos

Em entrevista à “Quem”, após o climão repercutir nas redes sociais, Ivo negou a situação desconfortável, e disse que tudo não passou de uma brincadeira de Gloria.

“Não teve climão algum. Eu e Gloria somos amigos, ela é uma ótima pessoa e transpira gentileza. Ela falou em tom de brincadeira, o clima estava ótimo no estúdio”, disse.