Após sair do 'Encontro', Manoel Soares anuncia lançamento de novo projeto

Após deixar a TV Globo, o apresentador Manoel Soares parece já estar pronto para se aventurar em uma nova empreitada profissional. O comunicador fez uma publicação misteriosa nas redes sociais, nesse domingo (16), despertando a curiosidade dos seguidores.

Na legenda da postagem, Manoel escreveu: “Amanhã às 17h, já anota aí!”. A publicação atiçou o público, que começou a criar teorias, especulando se a possível nova atração seria transmitida na internet ou se ele iria para nova emissora.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, o "anúncio misterioso" contará um pouco mais sobre a nova atração do apresentador, que seria um podcast intitulado “Bombou”. Na produção, Soares deve comentar os assuntos mais relevantes da semana.

Os episódios do programa deverão ir ao ar de segunda a sexta-feira, com cerca de 15 minutos de duração, segundo Leo Dias.

Por enquanto, os seguidores do comunicador seguem na espera por maiores detalhes da novidade. “O que será? Já tô ansiosa!” comentou um dos perfis.