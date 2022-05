Funcionária pede identidade de Anna Wintour e reação de editora da Vogue viraliza

A reação de Anna Wintour, editora da Vogue, ao ter a identidade solicitada por uma funcionária do Cherry Lane Theatre, viralizou nas redes sociais. A famosa chefe da revista de moda pareceu se espantar e não ter entendido o porquê da solicitação.

Wintour chegava ao teatro para assistir à abertura do espetáculo off-Broadway "Oh God, A Show About Abortion". O vídeo do momento circulou na internet nesta semana.

Veja o momento:

A atendente havia pedido o comprovante de vacina contra a Covid-19 antes, o que não foi um problema para a editora de moda.

Na sequência da reação inusitada, Anna foi puxada por outra pessoa e acabou entrando no estabelecimento, sem mostrar a identidade. Ela sorriu, sendo cumprimentada por fãs e fotógrafos no local.