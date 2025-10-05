Dança dos Famosos: saiba quem foi eliminado neste domingo (05/10)

A Dança dos Famosos seguiu sem eliminações neste domingo (5) no "Domingão com Huck", com apresentações de funk do Grupo A. Dançaram Manu Bahtidão, Luan Pereira, Lucas Leto, Allan Souza Lima, Álvaro e Wanessa Camargo.

Lucas, Manu e Allan se classificaram direto para a próxima fase da competição. Já Luan, Nicole, Álvaro e Wanessa seguem na disputa, mas no aguardo do Grupo B, que se apresenta no dia 12 de outubro e vai completar a repescagem.

O grupo B é atualmente formado por David Junior, Duda Santos, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz, após Gracyanne Barbosa ter se machucado e ter de deixar a competição. Quatro deles irão à repescagem.

Primeira eliminação

A primeira eliminação definitiva está marcada para o programa do dia 19 de outubro. Quatro duplas serão eliminadas ao mesmo tempo. A final da Dança dos Famosos só ocorre em dezembro.