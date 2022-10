Cláudia Raia revela sexo de bebê com Jarbas Homem de Mello no Mais Você

Cláudia Raia e Jarbas de Melo anunciaram no Mais Você, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (10), que esperam um bebê do sexo masculino, cujo nome será Luca.

"É Menino! é um bebezão, um meninão. Eu estava neutra, mas acho que é mais fácil ser homem nesse mundo que a gente vive. Vamos ter mais um homem incrível no mundo! O nome é Luca", celebrou a atriz.

Pai de primeira viagem, Jarbas sempre acreditou que teria um filho. "Sempre que eu falei que ia ser pai, eu dizia que seria pai de menino. Quando ficamos sabendo foi uma alegria muito grande".

Claudia disse estar com 18 semanas de gestação, período que ela considera como uma "loucura" pela explosão de sentimentos.

"Retirei óvulos com 48 anos de idade, Jarbas não tinha filhos e eu queria ter um filho fruto dessa relação. Tive uma conversa com Deus. Se tiver no meu caminho e for da minha felicidade, me dê essa dádiva. Não quero desafiar o destino. Tenho dois filhos", contou.

Mudanças

Mãe de Enzo, de 25 anos, e Sofia, 19, a atriz decidiu fazer uma inseminação, mas os seis óvulos não tinham fecundado. Em seguida, ela afirmou que menstruou três meses seguidos. "Minha médica achou estranhou, quis investigar. Não era escape de menopausa. Ela brincou comigo: 'cuidado para não ficar grávida'. E foi aí".

"Sentia sono, peito grande, que vocês sabem que não tenho, e os exames desequilibrados. Mas eu achava que era hormônio. Fiz um exame biológico que deu que eu tinha 43 anos. Tenho uma vida tão saudável que meu médico disse que mudei minha idade biológica."