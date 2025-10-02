Cassia Linhares é internada após infecção alimentar

A atriz Cassia Linhares compartilhou com seus seguidores nessa quarta-feira (1º) que está enfrentando um momento delicado de saúde. Ela revelou que se recupera de uma infecção alimentar que a deixou internada no início desta semana.

Segundo Cassia, a situação, embora mais leve do que a vivida anteriormente, trouxe dificuldades.

"Eu melhorei um pouquinho de segunda pra cá. Estou triste. Poxa, gente, que mancada. Está difícil tomar água, tem bastante medicamento. Já é a segunda vez este ano, em um intervalo de seis meses, que acontece isso. Na primeira vez, eu fiquei internada cinco dias com colite bacteriana. Agora está mais brando”, relatou.

A artista, que também atua como nutricionista, contou que o episódio a deixou bastante debilitada. "Isso é horrível. Vocês precisam se cuidar. Não tenho mais como comer japonês, essas coisas. Ontem passei o dia internada, tomando soro”, disse.

Na segunda-feira (29), Cassia já havia comentado que estava se sentindo “fora de órbita” devido ao mal-estar. O relato da atriz repercutiu entre fãs e colegas, que enviaram mensagens de apoio e desejaram uma rápida recuperação