Amiga de Preta Gil desmente venda de mansão da cantora por R$ 15 milhões

A mansão da cantora Preta Gil, localizada no bairro do Joá, zona oeste do Rio de Janeiro, voltou ao centro de rumores nas redes sociais. Uma amiga da artista, que morreu em julho deste ano, precisou se manifestar após a divulgação de informações de que a propriedade teria sido colocada à venda por R$ 15 milhões.

Malu Barbosa, amiga próxima da cantora, usou as redes sociais para desmentir a notícia e reforçar que Francisco Gil, filho único de Preta, não está negociando a residência. “Gente! O povo não cansa de inventar mentiras, não? Que loucura! Fran está na Europa, fazendo tour, e não tá vendendo casa nenhuma”, afirmou.

Apesar da declaração, o jornalista Felipeh Campos, divulgou que o imóvel estaria sendo oferecido no mercado de forma “porteira fechada”, ou seja, a família retiraria apenas objetos pessoais, mantendo móveis, eletrodomésticos e decoração.

Francisco Gil, único herdeiro da artista e músico como boa parte do clã Gil, esteve ao lado da mãe durante todo o tratamento de saúde dela, conciliando carreira, família e vida pessoal. Ele é pai de Sol Maria, de 9 anos, e atualmente mantém relacionamento com a ex-BBB Alane Dias.