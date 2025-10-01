Equipe de Gaby Spanic acionará Justiça contra Fernando Sampaio

A participação de Gaby Spanic em “A Fazenda 17” ganhou novos desdobramentos fora da sede do reality. A equipe da atriz e cantora divulgou, nesta quarta-feira (1º), uma nota oficial em que anuncia que tomará todas as medidas cabíveis contra o ator Fernando Sampaio, colega de confinamento da artista, após episódios que, segundo eles, configuram atitudes xenofóbicas e ofensivas.

“No comunicado, reforçamos que não toleramos qualquer tipo de desrespeito à sua trajetória, à sua nacionalidade e à sua dignidade. Reiteramos nosso compromisso em zelar pela integridade pessoal e profissional de Gaby Spanic”, destacou a equipe da venezuelana, conhecida mundialmente pelo sucesso da novela “A Usurpadora”.

A polêmica ganhou força após a formação da Roça da última terça-feira (30). Durante a votação ao vivo, Gaby acusou Fernando de ter atitudes violentas na casa e relembrou o momento em que ele jogou água no rosto da peoa Tàmires. “Cale a sua boca. Eu me sinto com medo desse homem. Ele é muito perigoso”, disse a atriz, visivelmente exaltada.

Fernando reagiu imediatamente, chamando Spanic de mentirosa e a acusando de “criar outra narrativa” dentro do programa. “Se está incomodada comigo, peça para sair”, disparou o ator, que ainda trouxe à tona a participação da colega em outro reality, o “La Casa de los Famosos”, em 2021. Segundo ele, Gaby teria sido expulsa da atração.

A equipe da atriz, no entanto, negou a versão. “No México, o termo ‘expulsada’ também é utilizado para designar participantes eliminados por votação popular, e não apenas aqueles retirados por quebra de regras”, explicou a assessoria, em nova nota publicada nas redes sociais.

A Record ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações de xenofobia envolvendo o ator dentro do reality.