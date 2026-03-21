'Caldeirão com Mion' traz reencontro entre Reynaldo Gianecchini e Priscila Fantin neste sábado (21)

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (21) traz o reencontro entre dois nomes marcantes da teledramaturgia brasileira: Reynaldo Gianecchini e Priscila Fantin.

Os dois atores vão participar do quadro "TV Teca", no qual o apresentador Marcos Mion leva famosos para um jogo sobre produçõs marcantes do acervo da Globo.

Além de relembrarem das próprias estreias na emissora, o ator e a atriz irão partilhar memórias das vezes em que fizeram par romântico, o que ocorreu nas novelas "Esperança" (2002) e "Sete Pecados" (2007).

Priscila e Gianecchin também vão participar do "Sobe o Som de Ouro", no qual precisam adivinhar trilhas sonoras clássicas da televisão.

O quadro musical receberá apresentações da cantora Fernanda Abreu e dos grupos Papas da Língua e As Frenéticas.

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Que horas começa 'Caldeirão com Mion' neste sábado (14)?

O "Caldeirão com Mion" começa às 16h15. O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.