Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Caldeirão com Mion' traz reencontro entre Reynaldo Gianecchini e Priscila Fantin neste sábado (21)

Programa apresentado por Marcos Mion vem revirando o baú de memórias da TV brasileira.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Reynaldo Gianecchini, Marcos Mion e Priscila Fantin sorriem abraçados no palco iluminado do programa Caldeirão com Mion. O trio compõe uma cena alegre em um cenário vibrante com tons de rosa e roxo ao fundo.
Legenda: Reynaldo Gianecchini (à esquerda) e Priscila Fantin (à direita) se reencontram no "Caldeirão com Mion" deste sábado (21).
Foto: Thalles Trouva / Globo.

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (21) traz o reencontro entre dois nomes marcantes da teledramaturgia brasileira: Reynaldo Gianecchini e Priscila Fantin

Os dois atores vão participar do quadro "TV Teca", no qual o apresentador Marcos Mion leva famosos para um jogo sobre produçõs marcantes do acervo da Globo.

Além de relembrarem das próprias estreias na emissora, o ator e a atriz irão partilhar memórias das vezes em que fizeram par romântico, o que ocorreu nas novelas "Esperança" (2002) e "Sete Pecados" (2007).

Priscila e Gianecchin também vão participar do "Sobe o Som de Ouro", no qual precisam adivinhar trilhas sonoras clássicas da televisão.

O quadro musical receberá apresentações da cantora Fernanda Abreu e dos grupos Papas da Língua e As Frenéticas.

Veja também

teaser image
Zoeira

Césio-137: quem é Leide, símbolo de acidente que inspirou série da Netflix

teaser image
Zoeira

Casa do BBB 26 vai para o 'Tá Com Nada' após vacilo de Jonas Sulzbach: 'Fiz café na Xepa'

Que horas começa 'Caldeirão com Mion' neste sábado (14)?

O "Caldeirão com Mion" começa às 16h15. O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

Assuntos Relacionados
Reynaldo Gianecchini, Marcos Mion e Priscila Fantin sorriem abraçados no palco iluminado do programa Caldeirão com Mion. O trio compõe uma cena alegre em um cenário vibrante com tons de rosa e roxo ao fundo.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' traz reencontro entre Reynaldo Gianecchini e Priscila Fantin neste sábado (21)

Programa apresentado por Marcos Mion vem revirando o baú de memórias da TV brasileira.

Redação
Há 1 hora
juca de oliveira morreu
Zoeira

Famosos prestam homenagens a Juca de Oliveira

Ana Maria Braga, Debóra Bloch e Adriane Galisteu foram algumas das personalidades que lamentaram a partida do ator.

Geovana Almeida*
Há 1 hora
Chuck Norris deixa patrimônio avaliado em 70 milhões de dólares.
Zoeira

Saiba como deve ser dividida a herança milionária de Chuck Norris

Ator deixou fortuna milionária e patrimônio deve ser destinado à família.

Redação
Há 1 hora
Tainá e Éder anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos.
Zoeira

Tainá Militão anuncia gravidez do primeiro filho com Éder Militão

Influenciadora compartilhou novidade nas redes sociais.

Redação
Há 2 horas
Homem de jaleco e luvas em laboratório segura uma estante com tubos de ensaio e analisa uma amostra com pipeta sobre a bancada.
Zoeira

'O Clone', 'Avenida Brasil' e 'Saramandaia': Relembre trabalhos de Juca de Oliveira

Ator faleceu na madrugada deste sábado (21), aos 91 anos.

Redação
21 de Março de 2026
Juca de Oliveira. Homem idoso sorridente, de cabelo branco e usando óculos, vestido com terno escuro e camisa branca, em pé ao ar livre com árvores e folhagem verde ao fundo.
Zoeira

Morre Juca de Oliveira, o Dr. Albieri de 'O Clone', aos 91 anos

Ator estava internado na UTI desde o dia 13 de março.

Redação
21 de Março de 2026
Pessoa em pé em um estúdio iluminado, vestindo uma camiseta de manga curta cinza. Ao fundo, há painéis coloridos em tons de rosa, roxo e azul, com luzes verticais compondo o cenário.
Zoeira

Que horas vai ser a prova do anjo do BBB 26 neste sábado (21/03)?

Anjo vai imunizar um participante na formação de paredão de domingo (22).

Redação
21 de Março de 2026
Imagem em preto e branco de um casal deitado na cama sob o edredom, trocando carinho e se beijando, com o logo do BBB no canto superior.
Zoeira

BBB 26: Jonas e Jordana trocam beijos e carícias embaixo do edredom

Novo casal do reality dormiu juntos após a festa desta sexta (20).

Redação
21 de Março de 2026
Imagem do participante Leandro Boneco, do BBB 26, para matéria sobre Triângulo do Risco.
Zoeira

Leandro Boneco está no paredão do BBB 26 após 1ª etapa da dinâmica 'Triângulo de Risco'

Os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder, de quinta-feira (19), participaram do momento.

Redação
20 de Março de 2026
Foto do autor Dylan Thomas para matéria sobre o livro Os pêssegos e outros contos.
Zoeira

Dylan Thomas, poeta e ícone modernista, revisita juventude em coletânea de contos

Livro "Os pêssegos e outros contos" reúne narrativas do poeta galês, marcadas por experimentação literária e recortes autobiográficos.

Beatriz Rabelo
20 de Março de 2026
Montagem mostra dois momentos de Dani Gondim sorrindo: à esquerda, ela apoia o rosto nas mãos em um leito hospitalar e, à direita, celebra com os braços erguidos entre balões em sua casa. As imagens em tons de azul e rosa destacam a transição de um momento de cuidado para uma celebração vibrante de vida e alegria.
Zoeira

Atriz cearense Dani Gondim anuncia remissão do câncer: 'Celebrando a nova vida'

Dani descobriu um linfoma no mediastino em 2025 após estrelar filme sobre o câncer da repórter Marina Alves.

Redação
20 de Março de 2026
Artistas e lutadores lamentam morte de Chuck Norris.
Zoeira

Artistas e lutadores lamentam morte de Chuck Norris

Ator, que esteve em filmes como "Os Mercenários 2", morreu aos 86 anos.

Redação
20 de Março de 2026
foto do ator Chuck Norris em evento de divulgação de filme.
Zoeira

Quem foi Chuck Norris, ídolo do cinema que faleceu aos 86 anos

Relembre os principais trabalhos do ator nas telonas.

Diário do Nordeste, AFP
20 de Março de 2026
Uma pessoa usando camiseta regata clara está em pé diante de uma parede colorida com ilustrações grandes de frutas. A pessoa aponta com o braço estendido para a direita da imagem, exibindo tatuagens no braço e usando uma pulseira amarela. Um microfone de lapela está preso à roupa.
Zoeira

Casa do BBB 26 vai para o 'Tá Com Nada' após vacilo de Jonas Sulzbach: 'Fiz café na Xepa'

Brother estava no Vip e não podia consumir alimentos do outro grupo.

Redação
20 de Março de 2026
Quatro pessoas sentadas em um sofá e em um banco acolchoado em uma sala decorada, todas vestindo coletes esportivos numerados. Almofadas com detalhes dourados estão espalhadas pela área, e o logo 'BBB' aparece no canto superior direito da imagem.
Zoeira

Triângulo de Risco colocará brother do BBB 26 no paredão nesta sexta (20); entenda dinâmica

Samira, Leandro, Chaiany e Juliano participam da primeira etapa.

Redação
20 de Março de 2026
Foto de Alberto Cowboy, que ganhou prova do líder no bbb 26.
Zoeira

Com nova liderança de Alberto Cowboy, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Brother ganhou terceira prova seguida.

Redação
19 de Março de 2026
Foto de participantes do BBB 26 na décima prova do líder.
Zoeira

Alberto Cowboy vence a décima prova do líder do BBB 26

Dinâmica teve diversas fases, envolvendo memorização, tato e audição.

Redação
19 de Março de 2026
Felipe Prior aparece sentado em um sofá com os braços cruzados e uma expressão de atenção, vestindo uma camisa jeans azul durante o confinamento no Big Brother Brasil. Ao fundo, a parede de cobogós laranjas compõe o cenário da casa.
Zoeira

Ex-BBB Felipe Prior é condenado a pagar R$ 5 milhões por publicidade enganosa de bets

Decisão da justiça inclui a proibição de divulgar lucro garantido em apostas esportivas.

Redação
19 de Março de 2026
O ator Juca de Oliveira sorri para a câmera vestindo um paletó risca-de-giz escuro sobre uma camisa branca, posando com as mãos nos bolsos. Ao fundo, a vegetação de um jardim iluminado pela luz natural cria um cenário vibrante que complementa a postura elegante do artista.
Zoeira

Juca de Oliveira é internado na UTI em estado de saúde ‘delicado’

Ator de 91 anos está com uma pneumonia e um problema de coração.

João Gabriel Tréz
19 de Março de 2026
Participantes do BBB 26.
Zoeira

Acompanhe a primeira parte da Prova do Líder do BBB 26 desta quinta (19)

A etapa final será realizada ao vivo.

Redação
19 de Março de 2026