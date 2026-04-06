BBB 26: parcial aponta eliminação de sister com mais de 60% dos votos

Samira pode ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26. A gaúcha aparece com 61% na parcial da enquete do Diário do Nordeste.

Em segundo lugar, está Jordana, com 34,1% dos votos dos usuários. Finalmente, Marciele tem 4.6% das intenções de voto do público na simulação.

A enquete foi publicada no fim da noite deste domingo (5) e recebeu até agora mais de 5 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na terça-feira (7).

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Esta enquete não interfere no resultado oficial do paredão.

Veja como foi a formação do paredão neste domingo

O líder Juliano Floss indicou Jordana direto ao paredão. Houve empate pelo voto da casa, sendo Marciele e Samira as mais votadas. Coube ao líder desempatar, levando a paraense ao paredão.

Jordana, por sua vez, teve direito ao contragolpe, e indicou Samira para a berlinda.

Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.

Votação da casa