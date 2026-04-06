BBB 26: parcial aponta eliminação de sister com mais de 60% dos votos
Jordana, Marciele e Samira disputam a preferência do público.
Samira pode ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26. A gaúcha aparece com 61% na parcial da enquete do Diário do Nordeste.
Em segundo lugar, está Jordana, com 34,1% dos votos dos usuários. Finalmente, Marciele tem 4.6% das intenções de voto do público na simulação.
A enquete foi publicada no fim da noite deste domingo (5) e recebeu até agora mais de 5 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na terça-feira (7).
Vote na enquete
Esta enquete não interfere no resultado oficial do paredão.
Veja como foi a formação do paredão neste domingo
O líder Juliano Floss indicou Jordana direto ao paredão. Houve empate pelo voto da casa, sendo Marciele e Samira as mais votadas. Coube ao líder desempatar, levando a paraense ao paredão.
Jordana, por sua vez, teve direito ao contragolpe, e indicou Samira para a berlinda.
Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.
Votação da casa
- Gabriela votou em Leandro;
- Leandro votou em Samira;
- Ana Paula votou em Marciele;
- Marciele votou em Samira;
- Samira votou em Marciele;
- Jordana votou em Samira;
- Milena votou em Marciele.