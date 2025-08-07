Alexandre Frota descarta se reaproximar de filho mais velho: 'Não tentei e nem vou tentar'

O ex-ator e político Alexandre Frota, de 61 anos, chamou a atenção com uma declaração que deu em entrevista ao videocast "Desculpa Alguma Coisa", apresentado por Tati Bernardi no YouTube, e lançado nesta quarta-feira (6). Ele revelou que não pretende retomar o contato com seu filho mais velho, Mayã Frota, de 27.

“Não tentei e não vou tentar [reaproximação]. É uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça”, declarou o atual vereador em Cotia (SP) pelo PDT. De acordo com ele, o distanciamento já dura 10 anos.

Ele também se posicionou sobre o assunto nas redes sociais, ao exibir um trecho da conversa. "Esse assunto está esclarecido na minha vida, e encerrado. Não vou falar mais", escreveu.

Relação conturbada

O jovem é fruto de um antigo relacionamento do ex-ator com a personal trainer Samantha Gondim. A relação dos dois hoje é conturbada. “Isso me afastou muito deles. E ela sempre foi muito pra jornal, pra revista, pra falar, sabe?”, declarou.

Alexandre lembrou ainda que não tem mais nenhuma responsabilidade com o filho. “Inclusive foram 24 anos de pensão [alimentícia]. Eu nunca escondi nada. É porque não faz parte de minha trajetória. Sou um bom pai para Bela (de 6 anos), pro Enzo (de 11). Cumpro meu papel e a minha função como pai em todos os segmentos que você puder imaginar”.

Briga antiga

A briga entre a família piorou quando Alexandre foi eleito deputado federal em 2018. Na época, Mayã foi às redes sociais e o atacou: "Sou filho de um ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou atual deputado federal de São Paulo, eu não sei.”

Frota comentou a situação no videocast. “Várias pessoas que conhecem a história, nós achamos que não foi só ele que elaborou aquele texto, sabe? Foi elaborado por alguém”, lembrou.