Brasileiro Joe Bennett é demitido da Marvel após ser criticado por ex-colega da editora

O ilustrador brasileiro Joe Bennett foi demitido pela Marvel da HQ "Timeless", que será lançada em dezembro. A saída dele acontece dias após o artista ter sido criticado pelo roteirista Al Ewing, ex-colega de editora, por uma ilustração feita por Bennett em 2017, em que adversários do presidente Jair Bolsonaro eram retratados como ratos. As informações são do G1.

Ao site Newsarama, a empresa disse que não trabalhará mais com o brasileiro "em nenhum dos projetos futuros da Marvel", sem explicar o motivo da decisão. Ele colaborou com a editora em vários HQs durante 24 anos. A obra mais recente foi na série "Immortal Hulk". Polêmica Joe Bennett fez uma ilustração publicada em 2017 em que o então deputado federal Jair Bolsonaro aparecia como um cavaleiro e Dilma Rousseff e Lula, entre outros, como ratos. O desenho foi criticado porque a comparação de pessoas com ratos era algo feito na Alemanha nazista, especialmente contra judeus. "Presumo que sejam algum tipo de inimigo político, mas, mesmo que não sejam, os arquétipos são aparentes. Seres humanos como vermes sendo exterminados", escreveu Al Ewing em 2 de setembro.