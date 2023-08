Zezé Di Camargo rebate críticas sobre a voz: 'não tá aqui, mas tá na Globo, deixa morderem a língua'

O cantor Zezé di Camargo, 61, ironizou críticas que recebe sobre a sua voz. Em entrevista ao Splah (Uol), na Festa de Peão de Barretos de 2023, Zezé disse que "os cães ladram e a caravana passa".

"Vejo que não é só comigo. São pessoas frustradas. Ir pra internet e se preocupar com a vida do outro é porque ela não tem vida", afirma. Há informações extraoficiais que o show do próximo dia 2 de dezembro será gravado e transmitido no especial de fim de ano da Globo.

O show é parte da turnê Amigos, onde Zezé e Luciano se apresentam ao lado de Chitãozinho e Xororó e Leonardo. A informação foi citada por Zezé, mas a Globo não se manifestou sobre até o momento.

Zezé "Tive essa informação, não sei se até lá muda alguma coisa. Se for verdade, se isso acontecer, é maravilhoso. Está aí mais uma prova para aqueles que falam que a voz não está aí, né? Não está aqui, mas está na Globo. Deixa eles morderem a língua."

Zezé fez show em Fortaleza na madrugada deste domingo (27), parte da turnê 'É o Amor'.

PROBLEMAS NA VOZ

O sertanejo começou a apresentar problemas na voz há quase 14 anos. Devido a um cisto congênito na corda vocal que rompeu, a voz sofreu alterações. No ano de 2008 passou por cirurgia delicada.

"Muita batalha, o tempo todo estar brigando pelo melhor, pra gente, se reinventando a cada momento. Uma briga constante, não é fácil, mas se você tiver uma cabeça boa, boa assessoria, profissionais competentes, trabalhando ao seu redor, fica bem mais fácil tocar essa história", disse Zezé sobre a carreira ao lado do irmão.