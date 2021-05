Zezé di Camargo recebe alta após dores no peito e bateria de exames em SP

O cantor Zezé di Camargo sentiu dores no peito e passou por exames de diagnóstico no último fim de semana, conforme relatou a assessoria de imprensa do artista ao colunista Léo Dias. A confirmação surgiu após relatos de que ele teria passado por um procedimento cardíaco de emergência em São Paulo.

Em comunicado, publicado pela coluna do jornalista, a equipe de Zezé relatou que o incômodo sentido não teve gravidade diagnosticada. Além disso, a hipótese de cateterismo foi descartada.

"Ele já recebeu alta. Ele sentiu uma leve dor no peito e procurou o Dr. Roberto Kalil, que é médico dele, e fez uma bateria de exames. Ele está indo para casa, já está muito bem", confirmou a assessoria.

Após as dores, o músico ficou internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, mas não teria passado por nenhum procedimento cirúrgico no local.