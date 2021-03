Aos 30 anos de carreira, Zezé Di Camargo e Luciano realizam show comemorativo em São Paulo

Há cerca de um ano, Zezé Di Camargo e Luciano estão distantes dos fãs por conta dos decretos estaduais contra aglomerações para evitar. Felizmente, chegou o momento em que o tão aguardado reencontro irá acontecer. No dia 27 de março, as portas do Espaço das Américas — em São Paulo — vão se abrir para celebrar o 30° aniversário da dupla sertaneja.

Após mais de 70 regravações de "É o Amor", executado por mais de 1 bilhão de vezes, Zezé e Luciano se apresentam presencialmente em um novo formato, logo após o ano mais excepcional da carreira dupla. Para tanto, rigorosas regras de protocolo de segurança imposto pela crise sanitária trazida pela Covid-19 serão seguidas no dia 27, no Espaço das Américas. À porta, todos os convidados terão suas temperaturas testadas por termômetros à distância, e a plateia terá apenas lugares disponíveis com distanciamento entre as cadeiras, além de ingressos para camarotes.

Assista sucesso "É o Amor":



“Nossa maior felicidade é viajar pelo Brasil e ver o público cantando nossas músicas nos shows, porém, há cerca de um ano, essa sensação foi tirada de nós, por motivos de força maior. Não consigo descrever minha emoção para pisar novamente nos palcos”, destaca Zezé Di Camargo.



O show comemorativo começará pontualmente às 20h, duas horas após a reabertura das portas, para que a casa possa estar vazia às 23h, atendendo a normas da prefeitura de São Paulo.



“O maior papel do artista é levar alegria para nossos fãs e, após um ano atípico, tivemos que nos adaptar para podermos continuar trabalhando. Iremos nos apresentar com toda paixão no Espaço das Américas, pois, o público merece. Graças a eles chegamos aos 30 anos de carreira e sempre seremos eternamente gratos”, completa Luciano.