Zeza dos Teclados: quem é a mulher que ficou famosa por ter voz parecida com a do Zezo

Andressa Nátila Raulino Oliveira, mais conhecida como 'Zeza dos Teclados', já acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram por ter a voz semelhante ao cantor Zezo. Natural de Jaguaruana, no interior do Ceará,ela conta que o cantor sempre foi uma referência para ela desde a infância.

Além de cantar em feiras, bares e eventos, Zeza já passou pelo Programa da Patrícia Abravanel no SBT, pelos storys do influenciador Carlinhos Maia e deve se encontrar com o ídolo de infância, Zezo, na próxima sexta-feira (21), no FestBerro 2025, em Tauá.

Zezo é cantor, produtor, arranjador e compositor de forró e brega.

Zeza é uma mulher trans que atualmente se divide entre o sucesso nacional e os ataques preconceituosos constantes. No momento em que concedia entrevista ao Diário do Nordeste, a cantora se encontrava na Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (DECRIN), em Fortaleza, realizando denúncia contra ataques que sofreu pelo Instagram recentemente.

"Eu sofro muito ataque de 'haters', isso é normal nas redes sociais, mas também sofro muitos ataques de músicos, tanto cantoras, quanto cantores. Eu acho que eles se sentem incomodados, por ver o meu sucesso." contou Zeza ao Diário do Nordeste.

Quem é a Zeza dos Teclados?

O primeiro contato de Zeza com a música aconteceu quando ainda muito pequena. Sentada sob o chão de sua casa em Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe, a menina batia latas de leite no chão enquanto tentava acompanhar melodias de forró. A jovem aprendeu partituras musicais sozinha, cantou na banda municipal da cidade, tocou clarinete e encontrou nos teclados uma paixão.



"Tinha um rapaz que tocava teclado na igreja da cidade, um dia eu fui para perto do palco e fiquei olhando ele tocando, admirando o teclado, encantada com aquelas teclas brancas. O meu pai viu aquilo ali e disse: quando eu for morar em Fortaleza eu vou comprar um desses para você"

O pai dela, Elieudes Alves, era o maior apoiador de seu talento e a presenteou com seu primeiro teclado aos 14 anos. Para realizar a compra, pai e filha trabalhavam em uma olaria, produzindo tijolos manualmente, até que o pai recebeu uma proposta de emprego e eles se mudaram para a capital cearense.

De vendedora de côco a cantora reconhecida

Ao chegar em Fortaleza, o pai trabalhava em uma fábrica enquanto a jovem e o irmão vendiam coco e picolé, na Praia do Futuro. "Meu pai disse: o que vocês fizerem na venda dos côcos vai me ajudar na manutenção da casa. E o que eu fizer na empresa, eu vou juntar para comprar esses equipamentos. E ele comprou tudo na época", detalhou a cantora.

Zeza relembra que enquanto trabalhava com o irmão na areia, a jovem escutava as músicas do Zezo tocarem nas barracas de praia: "Ele sempre foi minha referência e inspiração desde a infância".

A mulher iniciou cantando em barracas de praia na Barra do Ceará, viajou para cantar em festas no Rio de Janeiro, até que na época da pandemia, com a pausa nas apresentações, decidiu fazer sua transição de gênero. Após a decisão, ela conta que as portas começaram a se fechar e muitos amigos foram perdidos.



"Devido a falta de shows e muito preconceito, eu desisti da música, não aguentava mais o sofrimento"

Zeza colocou o tão sonhado teclado a venda por quatro mil reais e se programava para investir em uma nova carreira com o dinheiro da venda, até que uma conversa com um possível comprador mudou o curso de sua história.

O comprador do teclado era de Mulungu, cidade próxima do município de Baturité, onde Zeza sonhava em cantar. "Lá tem a famosa feira de Baturité, o comprador tinha contato com a organização e disse: se tu quiser eu te coloco lá", detalhou.

No início do ano de 2024, Zeza gravou vídeos cantando na feira e viralizou em páginas de perfis cearenses de notícias. Nos comentários, os internautas passaram a chamá-la de Zeza, pela semelhança na voz com o cantor Zezo. Ela conta que inicalmente não gostava, mas depois passou a aceitar: "Eu odiava quem me chamava de Zeza, eu queria fazer o meu nome de 'Nátila Show'".

"Consegui 150 mil seguidores em 24 horas"

Após ser batizada como 'Zeza dos Teclados', a cearense foi convidada para paticipar do Show dos Calouros no SBT e convidada a ir para a casa do influenciador Carlinhos Maia, fato que a proporcionou um ganho de mais de 150 mil seguidores em um dia.

Mesmo após a repercussão nacional, ela conta que muitos artistas cearenses negavam dividir palco com ela ou ajudá-la: "Eu tive muita decepção, com um cantor daqui, porque eu gostava muito dele, cantava as músicas dele no meu repertório e em dois shows dele, aqui no Ceará, eu pedi pra subir no palco com ele e ele falou, que daria certo, mas quando chegou na ocasião, nunca me colocou no palco", afirma Zeza, sem querer revelar o nome do cantor.

Zeza compartilhou com a reportagem que recentemente recebeu um convite do humorista cearense, Tirullipa, para integrar uma casa de influenciadores durante o FestBerro 2025, importante festival de forró e sertanejo que acontecerá em Tauá, nos dias 19 à 22 de novembro.

Durante a festa, a cantora disse que se programa para subir ao palco com sua grande inspiração, o cantor Zezo.

