Zé Neto deve receber alta nesta quarta-feira (2): 'Já melhorei'

O cantor Zé Neto gravou um novo vídeo para os fãs, nesta quarta-feira (2), e revelou que deve ter alta ainda hoje. Nas imagens, ele aparece com um hematoma no olho. O artista sofreu um acidente no fim de semana, enquanto andava de UTV com o parceiro de dupla Cristiano. O sertanejo está internado em um hospital de São José do Rio Preto, no Interior de São Paulo.

“Graças a Deus já estou melhor, e acredito que vou ter alta hoje, se Deus quiser, né? Está tudo bem. Estou passando para deixar vocês tranquilos. Já melhorei, já deu uma desinchada. Desceu um pouquinho de edema aqui, mas o médico falou que é normal e logo, logo vou estar top de novo”, disse ele.

O cantor, que está afastado dos shows devido a um problema de saúde mental, disse ainda que ele e Cristiano estarão em breve de volta aos palcos: “Estamos marcando o ensaio já para voltar aos palcos, que é onde a gente ama e da onde a gente nunca deveria ter saído. Mas foi muito importante esse tempo”.

Zé Neto bateu forte com a cabeça na estrutura de ferro do carro, por isso precisou ser hospitalizado. O acidente deu quando ele trafegava dentro da propriedade de Cristiano, em Fronteira (MG). Eles teriam passado por um buraco no terreno e o artista bateu a cabeça.