'Xand's Bar' chega a Fortaleza em dezembro; veja atrações, data e valores de ingressos

O mais novo projeto do cantor Xand Avião será realizado na capital cearense no dia 21 de dezembro, o "Xand's Bar". Diferentemente do repertório de costume do forrozeiro, o setlist do evento conta com músicas que marcaram a vida do cantor potiguar, especialmente aquelas que ele costumava ouvir junto ao pai. São faixas de MPB, dentre outros gêneros.

"Meu pai tinha um bar quando eu era pequeno, e lá tocava as melhores músicas que eu já ouvi na vida. Esse projeto é uma forma de resgatar esse sentimento de amizade, reflete a lembrar de alguém ou esquecer alguém, e meu bar não é diferente", destacou Xand. Segundo o cantor, o repertório soma letras de nomes como Alcione e Luiz Gonzaga.

Além de ouvir Xand Avião, o público poderá curtir Pablo do Arrocha e a banda Limão com Mel.

Evento para curtir em pé ou sentado

Programado para acontecer no Marina Park, um diferencial do evento é que o espaço terá áreas para quem curtir o evento sentado ou em pé.

A área de mesas foi nomeada de "Beber pra Curar". Já o front foi intitulado "Vou Morar no Bar".

“Para mim, Fortaleza é o lugar onde tudo faz sentido, é meu lar. O 'Xand’s Bar’ é um projeto que tem muito do meu passado e das minhas influências. Poder apresentá-lo aqui é muito mais do que fazer um show. É a chance de me reconectar ainda mais com as minhas raízes. Já venho entregando para o público, em minhas apresentações, um spoiler do repertório que virá nesse novo projeto, mas sinceramente, só vai sentir quem estiver comigo nesta noite!”, afirmou Xand.

Serviço

'Xand's Bar'

Data: 21 de dezembro

Horário: 21h

Local: Marina Park - Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil, Fortaleza

Ingressos à venda no site Brasil Ticket.

