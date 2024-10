Xand Avião e Isabele Temoteo viajam para a Turquia e escolhem hotel com diárias de quase R$ 10 mil

Xand Avião e Isabele Temoteo viajaram para a Turquia e estão vivendo uma espécie de nova lua de mel. Eles passaram por destinos como Capadócia e Istambul e se hospedaram no Museum Hotel Cappadocia, um luxuoso resort com suítes dentro de cavernas. A hospedagem tem diárias que variam entre R$ 2 mil a R$ 9,8 mil.

Ao Gshow, Xand explicou o motivo de viajar somente com Isabele. "Todo o ano, tiro alguns dias para viajar com a família completa e também um momento para uma viagem só nossa, minha com minha esposa. É importante termos esses momentos todos juntos e só do casal, dá mais energia e também fortalece nossos laços", disse.

“Este ano o nosso intuito foi conhecer novas culturas, crenças, religiões, culinárias e o mercado local. Passamos por Istambul e Capadócia e ficamos impressionados com a beleza desses lugares. E agora nosso destino é Portugal”, acrescentou o cantor.

Nas redes sociais, Isabele tem compartilhado fotos da viagem com os seguidores. A influenciadora também tem recebido muitos elogios: “Lindos. Deus abençoe”, escreveu uma pessoa. “Feliz com a felicidade de vocês. Merecem demais”, disse outra.