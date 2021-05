Waldonys é diagnosticado com Covid-19 em Fortaleza

O cantor e sanfoneiro Waldonys foi diagnosticado com Covid-19, na tarde desta sexta-feira (28). Ele começou a sentir sintomas na última quarta-feira (26). Aos 48 anos, o cearense disse ter sentido inicialmente dores e inflamação na garganta, além de muita febre.

Ainda na quarta-feira, os sintomas ficaram mais fortes, e ele buscou novamente ajuda médica. Nesta sexta-feira, ele fez novos exames que confirmaram o diagnóstico de Covid-19.

"A doutora pediu para repetir os exames, pois do terceiro dia para frente que dá a doença. Quando foi hoje fiz e deu positivo. Iniciei agora a batalha. Vamos à luta", disse Waldonys ao Diário do Nordeste. Em vídeos no Instagram, o músico mostrou momentos durante a realização de exames.

Com sintomas leves da doença, o cantor cearense recebe cuidados médicos em casa, onde cumpre isolamento social.

Lives na pandemia

Durante o ano de 2020, o cantor realizou transmissões de shows para ficar mais próximo dos fãs. Ele chamou atenção da capital cearense ao fazer lives do alto de um prédio, no bairro Dionísio Torres. No repertório, clássicos do forró e MPB no som da sanfona.