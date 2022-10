Vicente Nery volta aos palcos com braço imobilizado após acidente

O cantor Vicente Nery, vítima de acidente de trânsito em setembro, retornou aos palcos neste sábado (15). Em Fortaleza, ele reuniu fãs em uma casa de forró da Cidade.

Em live transmitida no Instagram do cantor, ele apareceu com o braço imobilizado por causa do impacto sofrido no acidente.

"Papai do céu foi gentil comigo. Muito obrigado aos fãs pelas orações, a preocupação de todos", declarou o cantor.

Entenda dinâmica do acidente

Vicente Nery capotou o veículo três vezes ao realizar o desvio de uma moto no início do mês. O cantor recebeu os primeiros socorros no local do acidente e foi hospitalizado, inicialmente, no Instituto Doutor José Frota (IJF). No mesmo dia, foi encaminhado para um hospital privado.

No dia 9 de setembro, o cantor passou por diferentes cirurgias. Três operações foram iniciadas, respectivamente, no ombro, antebraço e punho. Ao todo, três cirurgiões trabalharam no caso do forrozeiro.

O cantor cearense sofreu fraturas no braço e antebraço esquerdo, além de sofrer danos nos dedos e punho.