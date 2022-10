Anderson do Molejo é diagnosticado com câncer aos 50 anos

O cantor do Molejo, Anderson Leonardo, de 50 anos, informou nessa quinta-feira (13) ter sido diagnosticado com câncer. Via redes sociais, a banda disse que o artista já está em tratamento contra a doença.

"Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos", comunicou.

Foto: Reprodução

Na postagem, o Molejo pediu orações e energias positivas para que o cantor tenha uma rápida recuperação. Novidades sobre o quadro de saúde de Anderson serão atualizadas pela equipe.

A assessoria complementou a nota afirmando que o cantor espera os fãs nos shows, onde ele continuará "levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira".

Carinho dos fãs

Momento depois, o artista postou vídeos e foto curtindo um espetáculo de circo. Ele agradeceu o carinho dos fãs, amigos e familiares.

"Alô, meus amigos maravilhosos! Muito obrigado pelo apoio! Estamos aqui com Alice, ela veio aqui trazer alegria pro papai neste momento, né, Alice. Pula, pula, pula", disse, acompanhado da filha Alice, de dois anos.