João Gomes realiza primeiro show da carreira nos Estados Unidos; veja fotos

O cantor João Gomes realizou o primeiro show da carreira no exterior, nesta quinta-feira (13). O pernambucano se apresentou em uma casa de shows na cidade de Orlando, nos Estados Unidos.

No Instagram, o principal nome do piseiro do Brasil falou com emoção em realizar um evento tão longe de casa.

Veja fotos de apresentação em Orlando:

Legenda: Evento lotou casa em Orlando Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Cantor levou sucessos do álbum "Acredite" em show Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Público levou bandeira de Pernambuco em show Foto: Reprodução/Instagram

"Essa vai ser a melhor das vidas, pra nós que sonhamos e aqui estamos lutando… todo santo dia peça pra Deus vim com você. Que ele fará muito mais que imagina. Aqui estamos, Orlando. Muito obrigado toda essa turma que nos recebeu. Vivendo o que nunca pensei que fosse possível", comentou João Gomes em postagem na rede social.

Agenda de shows segue no final de semana

O cantor segue com agenda de shows nos Estados Unidos no fim de semana. Nesta sexta-feira (14), ele se apresenta em Deerfield Beach. No sábado (15), em Newark. A agenda acaba no domingo (16), em Boston.