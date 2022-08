Versão de 'Tem Cabaré Essa Noite', na voz de Wallas Arrais, é retirada de aplicativos de música

A canção "Tem Cabaré Essa Noite" ganhou várias versões após lançamento na voz de Nivaldo Maia. Uma que ficou bem conhecida nas redes sociais foi a do cantor Wallas Arrais. O cearense teve a infeliz surpresa, no dia 26 de julho, de ter a música removida do Spotify.

"Todo mundo sabe que é uma versão não autorizada, né? Aqui no Brasil, onde muita gente vem cantando. Infelizmente, uma covardia imensa, na qual eu nunca passei nesse meio. Essa foi a maior. Tiraram nossa versão do ar por direitos autorais, como eu tinha um feat com Nivaldo, que eu nem precisaria ter gravado, poderia ter gravado sozinho", destacou Wallas Arrais em vídeo.

Veja pronunciamento de Wallas Arrais sobre retirada de música:

Wallas Arrais Cantor E tiraram nossa versão, que até então era a maior, já estávamos chegando a quase dois milhões de plays, Mais de 100 mil vídeos no TikTok, eramos a maior versão do Instagram, Spotify, era a maior versão em plays, infelizmente aconteceu isso.

Chateado, o cearense lamentou o acontecido e disse que seguirá de cabeça erguida na carreira. A canção também não é mais disponibilizada na plataforma Deezer. A versão de Wallas Arrais segue no YouTube.

"Deixar bem claro que tô de pé e cabeça erguida, consciência tranquila, que não fiz nada para prejudicar ninguém. Não fiz nada para merecer uma atitude como essa. Que Deus me abençoe e me proteja", concluiu o cantor.