Gusttavo Lima tem colar arrancado por fã em show no Maranhão; veja vídeo

O cantor Gusttavo Lima teve um colar arrancado durante apresentação em São Luís (MA), realizado no sábado (30)

O vídeo mostra o momento em que uma pessoa se aproxima de onde o sertanejo passa, cercado por seguranças, e avança com a mão na direção do pescoço do cantor mineiro.

Veja momento em que colar é arrancando do pescoço do sertanejo

O acessório é puxado com força, mas a ação foi tão rápida que nem os seguranças ou o próprio cantor parecem ter percebido a ação.

“Calma, calma, calma. Que isso?”, reagiu Gusttavo Lima na hora, antes de seguir ao palco, achando que se tratava apenas de uma animação fora do controle.

Nas redes sociais, os fãs do cantor sertanejo chegaram a pedir para que as pessoas tenham respeito por Gusttavo Lima.



A reportagem entrou em contato com a assessoria do Gusttavo Lima. A equipe do cantor informou que ainda apura o caso.