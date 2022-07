Luísa Sonza é flagrada com suposto novo affair, Nilo Froelich

A cantora Luísa Sonza foi flagrada acompanhada do cantor Nilo Froelich em clima de romance. De acordo com o perfil do Instagram Rainha Matos, o suposto casal foi fotografado enquanto eles saiam de um restaurante em São Paulo, na última quinta-feira (28).

Os boatos de que ele seria o novo affair da dona do hit 'Cachorrinhas' começaram em junho deste ano, quando foram vistos juntos em um evento no Rio de Janeiro.

Legenda: Luísa e Nilo foram flagrados saindo de restaurante em São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

Porém, nenhum dos dois chegou a assumir publicamente um possível romance.

Quem é Nilo Froelich

Aos 18 anos, Nilo é cantor e responsável pelos hits 'Te Avisei' e 'Deixa Pra Depois'. Antes de seguir carreira na música, o rapaz foi jogador e integrava as categorias de base do Palmeiras.

Em março do ano passado, Nilo ganhou evidência após Anitta demonstrar interesse no rapaz. A cantora comentou em uma foto dele perguntando se ele já tinha feito 18 anos e ainda o convidou para participar de um clipe e ser empresária do cantor.