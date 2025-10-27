Vanessa Rios trabalhou dois anos mesmo com o diagnóstico de câncer no pulmão

A cantora Vanessa Rios, artista que morreu em tratamento de câncer no sábado (25), passou os dois últimos anos trabalhando mesmo após descobrir o diagnóstico. A informação foi dada por Luciano Rios, ex-marido e pai da filha da pernambucana, em entrevista ao G1.

A ex-vocalista de bandas como Capim com Mel, Kitara e Forró do Muído tinha 42 anos e estava internada no Hospital Santa Joana, no Recife.

"Ela conseguia ainda cantar bem, se apresentar bem, se cuidava. Infelizmente, ela parou porque não teve jeito mesmo. Chegou num ponto que ela não conseguiu mais. Mas, até onde ela conseguiu, ela foi até o fim, lutando para poder cumprir os compromissos dela", declarou Luciano em entrevista.

Casal se conheceu em teste para banda

Vanessa conheceu Luciano em Brasília, no ano de 2010, após fazer um teste para a banda de forró Encosta Neu, da qual ele é músico.

O casal teve uma filha, Larissa, de 16 anos, quando morava na capital federal.

Dois anos depois, ela voltou para Pernambuco, onde passou pelas bandas Boa Toda, Kitara, Forró do Muído e Capim com Mel, antes de ingressar na carreira solo.

Cantora buscou tratamento no exterior

Vanessa começou o tratamento da doença em Recife. Casada há cerca de um ano com o americano Joe Ridenhour, chegou a viajar para os Estados Unidos por um tempo, em busca de ajuda médica.

Ela também planejava iniciar uma carreira internacional e, em junho, fez um show de São João na Flórida.

O velório de Vanessa está marcado para começar às 16h desta segunda-feira (27) no Cemitério Memorial Guararapes, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, e será aberto ao público.