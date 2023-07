Tropykália lança feat de 'Você Fugiu de Mim' com Nattan; escute versão

Mais que um feat, um encontro de duas gerações do forró. A banda Tropykália lançou, nesta quinta-feira (6), um feat com o cantor cearense Nattan. Juntos, eles gravaram o hit "Você Fugiu de Mim".



Inicialmente, a parceria havia sido vazada em perfis de música. De acordo com a Planeta Music, escritório responsável pela carreira da banda Tropykália, o feat foi gravado no primeiro semestre deste ano e ainda não tinha data para ser lançado.

Escute versão:

Conforme a produtora, um clipe com a participação especial de Nattan ainda será gravado.

Nova roupagem

A música "Você Fugiu de Mim", que é um dos maiores sucessos da Tropykalia, é interpretada pelo vocalista Carlinhos Gabriel. Na parceria, Nattan aparece realizando uma participação especial e proporcionando uma nova roupagem para o hit.

"Nattan e Tropykália são referências no segmento do forró em todo País. Estamos preparando um clipe e uma divulgação oficial, que deve acontecer ainda neste ano. Acredito que, apesar do vazamento antes do momento ideal, quem sai beneficiado é o público", disse em um comunicado.