Thiaguinho faz R$ 2 bilhões por ano como empresário e gestor da própria carreira

O cantor Thiaguinho, também gestor de sua própria carreira, fatura R$ 2 bilhões por ano com trabalhos empresariais. Em entrevista à revista Forbes, o artista afirma que ganhos são possíveis pela empresa Paz & Bem, criada por ele em 2009, o que permitiu a expansão de negócios.

Além de administrar todas as músicas e obras de Thiaguinho, o empreendimento possibilita ainda um ganho expressivo com ações publicitárias para as quais o cantor é contratado.

No último ano, ele se tornou embaixador de uma marca esportiva e teve produtos de linhas exclusiva lançados. Além de ser garoto-propaganda, Thiaguinho conta à Forbes que também atua na parte de gestão e fornecimento de ideias.

"Fico feliz por representar marcas porque é uma responsabilidade grande. Apostam na sua imagem e em tudo o que envolve a sua carreira. Tem a ver com sua conduta e sua credibilidade", afirma o artista de 38 anos.

Saída da Som Livre

Em abril deste ano, Thiaguinho saiu da Som Livre, comunicando que estaria passando por divergências para conseguir realizar conceitos artísticos de seu interesse.

Segundo ele conta à Forbes, após investimento de R$ 52 milhões, ele passou a ser dono da própria gravadora, por meio da Paz & Bem. Ele não descarta, inclusive, trazer novos artistas para a sua gestão.

"Tudo vai depender do crescimento dela, mas seria uma honra. Sou um cara muito curioso nesse sentido de procurar artistas e compositores novos", relata.

Expansão da carreira

À Forbes, Thiaguinho revelou ainda que recentemente começou a trabalhar no setor de bebidas alcoólicas: "Estou me juntando com pessoas maravilhosas e vencedoras".

O paulista diz que a entrada em novos mercados é "o que vai me fazer crescer bastante como gestor em um negócio que não seja música. É algo novo para mim, um desafio interessante, e esse envolvimento faz com que a gente consiga comunicar melhor um produto ao público por fazer parte do processo de criação".

A empresa Paz & Bem possui 210 funcionários, que não tiveram nenhum contrato suspenso durante a pandemia, segundo Thiago. "Sempre fomos muito organizados financeiramente e tivemos preocupação com o caixa para que pudesse dar segurança caso acontecesse alguma coisa comigo", revela o cantor.

