Solange Almeida relembra mãe ao receber título de cidadã cearense: 'não pôde ver onde cheguei'

Nome conhecido em todo o País pela voz marcante no forró, a cantora Solange Almeida recebeu título de cidadã cearense da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) — na noite dessa segunda-feira (11). Na ocasião, também foi celebrado o Dia Nacional do Forró, comemorado oficialmente em 13 de dezembro, data de aniversário de Luiz Gonzaga.

Ao discursar, a baiana declarou se sentir “imensamente honrada e feliz".

Veja discurso de Solange Almeida:

Ela contou ainda sobre a primeira vez em que esteve no Estado, acompanhada da mãe, em 1992. “Quando vim com minha mãe realizar o sonho dela de conhecer esta terra”.

E recordou que, em caminhada na avenida Beira-Mar, sentiu que algum dia iria morar no Ceará e comentou isso com a mãe, que não teve a oportunidade de ver a concretização do sonho da filha: “Infelizmente, 15 dias após, ela veio a falecer e não pôde ver onde cheguei (...) Foi aqui que finquei raízes, e nesta terra criei meus filhos (...) Com minha voz levei o forró e o Ceará para o mundo”, ressaltou.

Mulheres homenageadas

Legenda: Além de Solange Almeida, outros 20 nomes do forró receberam homenagem Foto: Divulgação/Dário Gabriel/Alec

Durante a solenidade, 20 personalidades do forró foram homenageadas com certificados em razão do Dia Nacional do Forró. Falando em nome delas, a cantora Eliane enfatizou ter “muito orgulho de representar a bandeira do forró”. Ela informou que em 2023 completou 40 anos de carreira, que foram “dedicados ao forró e à cultura nordestina”.

Também homenageada, a cantora Gil Mendes avaliou que este é um “momento especial para a história do nosso forró”. Ela lembrou o início da trajetória profissional, quando saiu de Pernambuco com apenas 14 anos e se mudou para Limoeiro do Norte com o objetivo de integrar a Banda Stylus.

A artista salientou a importância da mãe, Maria do Carmo Mendes, naquele momento. “Minha mãe foi a pessoa que teve a coragem de pegar a sua filha, com apenas 14 anos de idade, (...) e trazer para morar no Ceará e vir viver o sonho de ser uma cantora".

A cantora Lana Gama, da banda Lagosta Bronzeada, afirmou que o forró “traz muito carinho, tradição e sustento a tantas famílias, não só de músicos, mas de toda classe”. Ela dedicou a homenagem recebida a todos os músicos. “Não estão aqui hoje, mas estão no coração e representados por cada um de nós”, disse.