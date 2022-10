Simone revela tratar estômago de bactéria H. pylori

A cantora Simone, irmã de Simaria, revelou tratar o diagnóstico de bactéria H. pylori com uma série de medicamentos. A informação foi dada em vídeo do canal do YouTube da sertaneja, publicado na quinta-feira (20).

"Eu tô fazendo o tratamento do estômago. Eu peguei uma tal de H. pylori, ai tem que tomar bem direitinho", declarou a sertaneja colocando remédios em uma bolsa antes de sair para audições musicais da carreira solo.

Nos últimos meses, Simone tirou boa parte do tempo para realizar encontros com compositores e o produtor musical, Eduardo Pepato.

O que é H. pylori?

Legenda: Bactéria H. pylori, que vive no estômago, tem relação com algumas doenças, mas também exerce funções importantíssimas para o equilíbrio do metabolismo. Foto: Shutterstock

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Helicobacter pylori é uma bactéria comumente encontrada nos estômago e está presente em aproximadamente metade da população mundial.

Boa parte das pessoas infectadas por H. pylori não têm nenhum sintoma e nunca irão desenvolver qualquer problema de saúde. No entanto, a presença pode estar associada com o surgimento de alguns problemas gastrintestinais como úlceras e, menos comumente, câncer.

O tratamento pode ser feito com antibióticos, dura de 7 a 14 dias e também só costuma ser realizado nas pessoas com úlcera e com presença da bactéria.

Tanto o diagnóstico como o tratamento deve ser sempre discutido com um médico.