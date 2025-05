Simone Mendes recusou oferta de R$ 64 milhões de plataforma de apostas

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, revelou que a artista recusou um contrato de R$ 64 milhões de uma plataforma online de apostas e jogos de azar. Ele, inclusive, elogiou a postura da artista diante da oferta.

"Simone é autêntica. A gente não fecha marca com ela que condiz com a realidade do que ela é. A gente rejeitou R$ 64 milhões em contratos de Bets. Por quê? Eu não faço bet, Simone não faz bet e a gente é totalmente contra essa história. É muita grana? É muita grana! Era um contrato de dois anos, R$ 32 milhões por ano. Simone não quis nem sentar na mesa para conversar", disse, em entrevista ao Café com Ferri.

Kaká ainda deu detalhes de como funcionaria o contrato. “Era um contrato fixo para usar a imagem dela. Ela não ia divulgar absolutamente nada na rede social. Era só para uso de imagem e ela ter que usar um boné ou blusa, de vez em quando, da marca. Nada mal para quem ganha, mas de onde está vindo o dinheiro? De pessoas que estão perdendo dinheiro. Acredito que é um dinheiro amaldiçoado. Não tenho como ficar feliz em botar o dinheiro no bolso enquanto outras pessoas estão se ferrando no vício cada vez mais desenfreado".

Veja também Zoeira Grávida, ex-BBB Paulinha Leite faz chá revelação luxuoso e anuncia que espera gêmeos Zoeira Virginia vira piada no Fantástico após CPI das Bets e convite para ser rainha de bateria no Carvanal

Nos últimos dias, a CPI das Bets, criada para apurar ilegalidade nas plataformas de aposta, tem dado o que falar. Os influenciadores Virgínia Fonseca e Rico Melquíades foram alguns dos nomes que já deram seus depoimentos.