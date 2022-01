Simone e Simaria lançam primeira música do "Bar das Coleguinhas 2"; assista clipe

As irmãs Simone e Simaria lançaram a primeira música do projeto "Bar das Coleguinhas 2", nesta sexta-feira (28). A produção audiovisual foi gravada em São Paulo, em fevereiro de 2020. Por conta da pandemia, a divulgação do novo trabalho das coleguinhas vinha sendo adiado.



A canção “Rapariga” fala sobre o fim de relacionamento. O quarto DVD da carreira das irmãs foi filmado na tradicional casa sertaneja Villa Country e contou com participações especiais.

Assista clipe:

A primeira edição do "Bar das Coleguinhas" foi gravada em Fortaleza (CE). Elas ficaram conhecidas nacionalmente pelas canções "Meu Violão e o Nosso Cachorro" e "Quando o Mel é Bom".

O “Bar das Coleguinhas 2" será dividido em dois EPs. O primeiro deles terá lançamento em março, o segundo chegará às plataformas digitais em maio e o álbum completo será disponibilizado em julho.

A música “Rapariga” é assinada por Romim Mata, Luan Andrade, Anderson Valente e Xuxinha, foi sucesso, em 2016, com a banda A Loba.

Ao todo, as irmãs gravaram 15 músicas no novo DVD. Os fãs vão poder conferir ainda “Metendo o Pé”, “Homem é Tudo Igual”, “Tá Gostoso, Tá?”, entre outras canções.