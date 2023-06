São João de Campina Grande 2023: veja programação deste fim semana

O São João de Campina Grande 2023 reúne nomes nacionais da música neste fim de semana. Ao todo, 12 atrações do forró e do arrocha se apresentam desta sexta-feira (9) a domingo (11).

Neste ano, o evento comemora 40 anos. A primeira edição do São João de Campina Grande foi realizada em 1983 — em uma palhoça onde hoje fica o Parque do Povo, local onde a festa é celebrada todos os anos, desde então.

Veja programação do fim de semana:

Legenda: Simone Mendes, Tarcísio do Acordeon e Solange Almeida são alguns nomes que se apresentam na festa Foto: Reprodução/Instagram

9 de junho (sexta-feira)

Tarcísio do Acordeon

Taty Girl

Lipe Lucena

Eliane

10 de junho (sábado)

Simone Mendes

Felipe Amorim

Japãozin

Iohannes

11 de junho (domingo)

Solange Almeida

Pablo

Tyrone

Ramon e Randinho

A festa junina de Campina Grande terá mais de 30 dias de festa. Dentro da cidade, a programação foi distribuída no Parque do Povo, Vila do Artesão, Açude Velho, Parque da Criança e Calçadão, Estação Velha com Salão de Artesanato e Quadrilhódromo, e os distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista.

Ao todo, mais de 100 nomes da música nacional e regional se apresentam no evento.

Como assistir ao vivo ao São de Campina Grande 2023?

Legenda: Shows são transmitidos pelo YouTube Foto: Reprodução/YouTube

Os fãs de forró podem acompanhar o São de Campina Grande 2023 pela internet.

A plataforma Sua Música transmite a programação do principal palco da festa pelo YouTube.