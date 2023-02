Saiba quem é Paulinha Lopes, da Banda Takitá, que viralizou com meme nas redes sociais

As redes sociais estão jogando holofotes, nos últimos dias, para um nome de Pernambuco. Paulinha Lopes, ex-vocalista da banda Takitá, ganhou tuítes e virou meme por conta de um vídeo de 2015 — uma apresentação em um programa de uma TV local.

No vídeo, com um jeito irreverente de se apresentar, Paulinha Lopes aparece dançando, com um microfone na mão, antes de performar "Espaços e Vazios" no programa "Tarde Legal". O trecho mais compartilhado, porém, tem menos de 15 segundos e não chega a mostrar Paulinha cantando.

Veja a apresentação de Paulinha Lopes:

No Twitter, uma única publicação atingiu mais de 14 milhões de visualizações nesse domingo (5).

Paulinha Lopes chegou a agradecer aos fãs, em postagem no Instagram. A pernambucana comentou ainda ter ficado em choque com o número de mensagens.

Paulinha Lopes Cantora Vocês não têm noção da importância poder mostrar para outras pessoas o meu trabalho. Isso não tem preço. Pra que isso cheguem a outras pessoas, que as pessoas tenham mais visibilidade sobre meu trabalho. Pra que isso possa futuramente trazer shows que é o que eu amo fazer. Vocês não te noção de tanta coisa, de tanta mensagem, de tanta coisa. Eu to assim ó, em choque

Na noite de domingo, ela ainda agradeceu pelo grande número de mensagens dos fãs. "Obrigada, já somos 21 milhões de views".

Quem é Paulinha Lopes?

Legenda: Paulinha Lopes segue em carreira solo Foto: Reprodução/INstagram

Paulinha Lopes é residente de Igarassu, cidade do Grande Recife. Ela foi vocalista da Banda Takitá entre os anos 2008 e 2016.

Conforme o G1, ela saiu do grupo para se lançar em carreira solo e se intitula a primeira pessoa trans a assumir os vocais de uma banda de brega. Ainda segundo o portal, atualmente ela é funcionária pública municipal.

Como mulher trans agradeceu, nas redes sociais, o apoio de fãs LGBTQIA+ pela visibilidade que ganhou após o meme.

No YouTube, Paulinha Lopes mantém canal com 2,24 mil inscritos. Ela conta com vídeos de álbuns promocionais e repertórios com foco no verão na cadência da bregadeira romântica. Com a repercussão do meme, a cantora já está fazendo publicidade nas redes.