Quem é Simone Sussina, ator italiano visto com Anitta e Juliette na Grécia

Anitta segue em viagem pela Europa na companhia de amigos, entre eles a ex-BBB Juliette. No último fim de semana, no entanto, o assunto das redes foi o encontro das duas com o astro do filme da Netflix “365 Dias: Hoje”, Simone Susinna, e a troca de beijos entre o ator italiano e a cantora carioca.

O momento foi flagrado em uma festa na Grécia. Simone Susinna já chegou a ser apontado como affair antigo de Anitta pela colunista Fábia Oliveira.

Quem é Simone Susinna?

Simone Susinna, de 29 anos, nasceu em 14 de novembro de 1993, na Itália. Modelo e ator, iniciou a carreira nas passarelas aos 18 anos, após se mudar para a cidade de Milão.

Ele ficou conhecido após participar do reality show “Ilha dos Famosos” (Isola dei Famosi, título original). Simone fez sua estreia como ator no filme “365 Dias: Hoje”, como o personagem Nacho.

O astro da Netflix possui 2,7 milhões de seguidores no Instagram, onde costuma publicar registros de seus trabalhos como modelo.