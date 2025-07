Quem é Netto Brito, um dos sobreviventes de acidente de ônibus na Bahia?

O nome do cantor Netto Brito está entre os 10 assuntos mais comentados do Google Trends, nesta segunda-feira (28). A curiosidade sobre a história do artista aumentou após acidente entre o ônibus que levava a banda do artista e um carro, na noite de domingo (27), na BA-046, em Santo Antônio de Jesus (BA).

Netto sobreviveu, mas três pessoas morreram. Conforme nota divulgada nas redes do artista, os músicos estavam a caminho da festa de aniversário da cidade de Salinas da Margarida (BA), onde fariam um show.

Quem é Netto Brito

Legenda: Netto Brito é natural de Irará (BA) Foto: Reprodução / Instagram

Netto Brito, de 19 anos, é um nome em crescente no arrocha romântico. Natural de Irará (BA), ele iniciou a jornada na música aos 10 anos. De inspirações no gênero, ele teve Tayrone, Pablo, Thiago Aquino, Silvano Salles, entre outros.

No Instagram, ele já acumula o número de 887 mil seguidores. Na música, já conta com feats com os cantores Felipe Araújo e Luan Pereira. Já no YouTube, ele soma mais de 325 milhões de views.

Recentemente, o baiano chamou atenção do público devido a uma mudança radical no visual. O cantor mudou os hábitos e emagreceu.

Conheça os sucessos de Netto Brito

Com cinco álbuns, o jovem é conhecido por músicas como "Manda um oi" — que ganhou projeção nacional após ser gravada por Simone Mendes junto a Guilherme e Benuto —, "Moletom" e "Body splash".