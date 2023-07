Programação do Fortal 2023: veja as atrações desta sexta-feira (21)

O segundo dia do Fortal 2023 promete continuar com muita energia e vibração para marcar os 30 anos do evento na noite desta sexta-feira (21). Comandam o corredor da folia a cantora Claudia Leitte no bloco Largadinho, Nattan e Felipe Amorim dividem os vocais do bloco Hype pela segunda vez consecutiva, além do já tradicional bloco Siriguella com o icônico Bell Marques.

No trio independente, novidade deste ano no evento, a banda Cheiro de Amor, liderada por Vina Calmon, faz a festa para os foliões saudosos do axé.

O Camarote Mucuripe e o Palco Arena também oferecem atrações para todos os gostos aos foliões que quiserem curtir a programação fora do corredor da folia.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO FORTAL 2023 DESTA SEXTA-FEIRA (21)

CORREDOR DA FOLIA

Largadinho (Claudia Leitte)

Hype (Nattan e Felipe Amorim)

Siriguella (Bell Marques)

TRIO INDEPENDENTE

Banda Cheiro de Amor

CAMAROTE MUCURIPE

Xand Avião

Ana Castela

Matuê

PALCO ARENA

Psirico

Karol do Axé

Dj Justa

SERVIÇO

Fortal 30 anos

Data: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Endereço: Av. Aldy Mentor - Bairro Manoel Dias Branco (S/N)