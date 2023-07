Programação do Fortal 2023: veja as atrações desta quinta-feira (20)

O Fortal 2023 estreia em grande estilo nesta quinta-feira (20). A edição histórica dos 30 anos do evento, que promete ser a "mais axé de todos os tempos", já começa cheia de energia com os blocos Vumbora, sob o comando de Bell Marques e dos filhos Rafa e Pipo, o Bagunça, diretamente da Bahia com o Parangolé, e o inédito bloco de Ludmilla, que anima os milhares de foliões no seu Fervo da Lud.

Dentre as novidades deste ano estão os trios independentes. Para a alegria dos fãs mais saudosos do axé, Luiz Caldas, artista que marcou a história do evento nesses 30 anos, vai encher a avenida na primeira noite.

Além disso, tem atração para todos os gostos no Camarote Mucuripe e no Palco Arena para os foliões que quiserem curtir outras programações fora do corredor da folia.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO FORTAL 2023 DESTA QUINTA-FEIRA (20)

CORREDOR DA FOLIA

Vumbora (Bell Marques e Rafa e Pipo)

Bagunça (Parangolé)

Fervo da Lud (Ludmilla)

TRIO INDEPENDENTE

Luiz Caldas

CAMAROTE MUCURIPE

Pedro Sampaio

Zé Vaqueiro

Gustavo Mioto

Banda Eva

PALCO ARENA

Timbalada

Pimenta Malagueta

Dj Justa

SERVIÇO

Fortal 30 anos

Data: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Endereço: Av. Aldy Mentor - Bairro Manoel Dias Branco (S/N)