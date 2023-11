Prêmio Multishow 2023 terá apresentações 38 artistas; veja programação

A transmissão do Prêmio Multishow 2023 terá diferentes apresentações musicais ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay. O evento acontece no 7 de novembro, na Arena Jeunesse. Ao todo, 38 artistas vão cantar na edição

No palco da premiação, a noite começa com uma performance que celebra os 30 anos do prêmio e a pluralidade dos gêneros que embalam o cenário nacional, reunindo pop, rap, rock, funk, forró e muito mais. Pedro Sampaio será o comandante deste musical, que vai contar com Gabriel O Pensador, Joelma, NX Zero, Samuel Rosa e Tati Quebra Barraco para mostrar o real tempero da música brasileira.

Veja também

A cerimônia começa às 22h05, sob o comando de Ludmilla, Tadeu Schmidt e Tata Werneck, com exibição no Multishow e no Globoplay. E, a partir das 23h15 e até o final da premiação, a TV Globo embarca na transmissão pela primeira vez, ampliando o alcance do prêmio.

Tem também sertanejo feminino. Ana Castela e Simone Mendes se encontram no palco para cantar seus grandes hits e homenagear um dos maiores gêneros do país.

Da música gospel ao hip-hop

E a música cristã fará estreia na premiação com direito a um show de Aline Barros e o grupo Preto No Branco.

O hip-hop, gênero musical que saiu das ruas e ganhou o mainstream, também terá um lugar especial na 30ª edição do Prêmio Multishow, com a apresentação de BK, Filipe Ret, MV Bill e Tasha & Trace.

Já Duda Beat, Ludmilla, Manu Bahtidão, Marina Sena, MC Nem e Pabllo Vittar prometem agitar a festa com uma apresentação embalada por canções que não saíram da cabeça do público representando cada canto do país.

Aumento de categorias na disputa

Em 2023, a Academia Prêmio Multishow dobrou de tamanho, com mais de 900 integrantes, que passaram a ter um peso maior na votação.



O grupo é composto por pessoas ligadas à indústria musical, com diversidade de gênero, raça, cor, gêneros musicais e região. Até o ano passado, a Academia era responsável por indicar os finalistas em 13 categorias e eleger três vencedores dentre elas; já os ganhadores das outras 10 eram escolhidos por voto popular.



Neste ano, eles indicaram os concorrentes em 23 categorias e decidem os premiados em 17 delas. O público, por sua vez, mantém a relevância na premiação e é responsável por eleger os favoritos nas categorias Brasil, Clipe TVZ do Ano, Hit do Ano, Show do Ano e Voz do Ano por meio de votação online, direto no gshow.