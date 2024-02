Pedro Sampaio homenageia Carla Perez em fantasia para show de Carnaval

O DJ, produtor e cantor Pedro Sampaio preparou uma homenagem ao grupo É O Tchan para iniciar os trabalhos de Carnaval, nesta quinta (8). Em Salvador, o carioca montou look inspirado nos trajes do grupo dos anos 1990, em apresentação no Farol da Barra.

Formado em 1994 pelos cantores Compadre Washington e Beto Jamaica, o grupo tinha ainda Carla Perez, Jacaré, Scheila Carvalho e Sheila Mello como dançarinos.

“Eu não podia chegar na Bahia e não homenagear esse grupo tão marcante na música brasileira. Me lembro dos almoços em família na casa da minha tia, a gente dançando e se divertindo ao som de É o Tchan!. É parte da minha história e de toda uma geração, e representa uma nostalgia para o público”, compartilha o artista.

Turnê homenageia nomes da música

Durante o período de Carnaval, Pedro Sampaio elegeu para este ano o tema “Ícones da Música Brasileira”, que passará por nove cidades do país, entre elas Salvador, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.

Alguns dos artistas eleitos pelo carioca são Ivete Sangalo, Sidney Magal, Sandy e Júnior, Joelma, Ney Matogrosso, entre outros. No último domingo (4), o artista arrastou mais de 250 mil pessoas pelas ruas do centro do Rio de Janeiro com o Bloco do TikTok com Bloco da Favorita com figurino inspirado na Xuxa.