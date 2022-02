Paulinha Abelha segue com quadro neurológico inalterado, e Calcinha Preta suspende agenda

A cantora Paulinha Abelha, voz da banda Calcinha Preta, segue internada em hospital privado de Aracaju (SE) por problemas renais, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em boletim médico, divulgado às 12h de segunda-feira (21), foi informado que a vocalista mantém quadro neurológico inalterado.

O comunicado médico ainda informa que Paulinha Abelha segue sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com aparelhos e necessitando de suporte renal dialítico.

Ao mesmo tempo, em comunicado nas redes sociais, a direção da banda Calcinha Preta anunciou a suspensão dos compromissos do grupo de forró agendados até o dia 10 de março.

Calcinha Preta suspende agenda

"Em virtude da internação e aguardando melhoras no quadro de saúde da nossa Paulinha Abelha, o escritório responsável pela carreira da Calcinha Preta decidiu suspender todos os compromissos marcados para a banda até dia 10 de março de 2022", anunciou a banda.



Ainda em fevereiro, o grupo de forró tem apresentação marcada na Arena Sertaneja — em São Paulo (SP).

Em abril, a banda tem duas apresentações marcadas no dia 20 de abril: uma no Espaço das Américas e outro show no evento "TBT" do cantor Wesley Safadão.

Por fim, a direção da banda pede que os fãs sigam com orações direcionadas para Paulinha Abelha.

"Certos de contarmos com a compreensão dos contratantes, fãs, jornalistas, agência de publicidade e radialistas, esperamos retornar a agenda em breve, quando haja condições para a realização dos compromissos. já que no momento tem sido humanamente impossível. Pedimos a todos para manter as orações e vibrações positivas voltadas à querida Paulinha", diz comunicado.