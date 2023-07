Onde fica a Cidade Fortal? Veja o endereço e como chegar

O Fortal 2023, edição que celebra os 30 anos do evento, deve receber mais de 500 mil foliões durante os dias 20 a 23 de julho na Cidade Fortal.

Nessa terça-feira (18), um plano completo de operação para a festa foi divulgado oficialmente pela organização, em conjunto com a Prefeitura de Fortaleza. A Operação Fortal conta com apoio das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que atuarão nas vias de acesso e no entorno do evento.

Para aproveitar a folia de forma segura desde a ida ao retorno da festa, o Diário do Nordeste preparou um guia de como chegar à avenida, com opções de transporte para você escolher o melhor itinerário. (Confira abaixo)

TRÂNSITO

Devido ao grande fluxo de pessoas, a AMC destacará 100 agentes para monitorar e regular o trânsito no local.

A operação começa às 16h e termina com a dispersão do público, nos quatro dias de folia. O órgão deve otimizar os corredores de acesso, com foco nas vias de chegada e saída do local.

Vias de chegada: Rua Andrade Furtado e Avenida Dr. Aldy Mentor

Vias de saída: Rua Zuca Accioly e Rua Bento Albuquerque

As quatro vias terão estacionamento proibido para priorizar o embarque e desembarque de pessoas.

"Nossa recomendação é utilizar o transporte coletivo, táxi ou veículo por aplicativo. Quem optar por transporte individual, procure estacionamentos às margens das vias", recomenda Disraelli Brasil, assessor técnico da AMC.

COMO CHEGAR?

A Cidade Fortal fica localizada na Avenida Dr. Aldy Mentor, no Bairro Manoel Dias Branco (S/N). Aplicativos como o Moovit, Google Maps e Waze podem auxiliar nesse trajeto. Veja opções de como chegar ao evento:

Transporte coletivo

Linhas de ônibus

832 - Cidade 2000 / Papicu

833 - Cidade 2000 / Centro

860 - Clube dos Diários / Papicu

831 - Cidade 2000 / Hospital Geral / Papicu

Estações mais próximas à Cidade Fortal

Rua Passeio Dos Cajueiros, 1393 - Manuel Dias Branco

Condomínio Village Del Leste - Manoel Dias Branco

Avenida Sebastião De Abreu - Pier Rio Cocó

VLT

A estação de VLT mais próxima à Cidade Fortal é a do Papicu, que fica a 15 minutos de caminhada.

Transporte por aplicativo

Outra opção é reunir os amigos e solicitar uma corrida de TopBus+ ou carro por aplicativo, que devem estar disponíveis para acesso ao local, apesar do trânsito que deve deixar a chegada um pouco mais complicada.